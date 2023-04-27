Песков не стал давать оценку общению Зеленского и Си Цзиньпина

В Кремле не стали оценивать разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь идёт исключительно о внутреннем диалоге Киева и Пекина. Тем не менее он отметил, что Россия приветствует всё, что может поспособствовать окончанию конфликта.

"Мы готовы приветствовать всё, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей. А что касается самого факта общения, это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога", — сказал представитель Кремля в четверг журналистам.