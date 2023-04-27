Стена дома рухнула в Татарстане, под завалами могут быть люди
МЧС: Стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в деревне Куюки в Татарстане
Последствия обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки (Татарстан). Обложка © Telegram / МЧС РФ
В Татарстане обрушилась стена строящегося трёхэтажного дома. Инцидент произошёл в деревне Куюки Пестречинского района, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Последствия обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки (Татарстан). Обложка © Telegram / МЧС РФ
"В 11:46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трёхэтажного дома в Пестречинском районе, деревня Куюки. На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, под завалами могут находиться люди, добавили в ведомстве. К работам привлечено более пяти человек, а также 20 единиц техники, в том числе кинологические расчёты МЧС РФ. Причина происшествия устанавливается.
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