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27 апреля, 09:43

Стена дома рухнула в Татарстане, под завалами могут быть люди

МЧС: Стена строящегося трёхэтажного дома обрушилась в деревне Куюки в Татарстане

<p>Последствия обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки (Татарстан). Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs_official/8567" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС РФ</a></p>

Последствия обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки (Татарстан). Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Татарстане обрушилась стена строящегося трёхэтажного дома. Инцидент произошёл в деревне Куюки Пестречинского района, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Последствия обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки (Татарстан). Обложка © Telegram / МЧС РФ

Последствия обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки (Татарстан). Обложка © Telegram / МЧС РФ

"В 11:46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трёхэтажного дома в Пестречинском районе, деревня Куюки. На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди, добавили в ведомстве. К работам привлечено более пяти человек, а также 20 единиц техники, в том числе кинологические расчёты МЧС РФ. Причина происшествия устанавливается.

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Никита Никонов
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