Стена дома рухнула в Татарстане, под завалами могут быть люди

В Татарстане обрушилась стена строящегося трёхэтажного дома. Инцидент произошёл в деревне Куюки Пестречинского района, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Последствия обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки (Татарстан). Обложка © Telegram / МЧС РФ

"В 11:46 поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены строящегося трёхэтажного дома в Пестречинском районе, деревня Куюки. На месте работают спасатели и пожарные, ведутся поисково-спасательные работы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, под завалами могут находиться люди, добавили в ведомстве. К работам привлечено более пяти человек, а также 20 единиц техники, в том числе кинологические расчёты МЧС РФ. Причина происшествия устанавливается.