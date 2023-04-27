СК завёл дело на изготовителя бомбы после взрыва на ТЭЦ в Петербурге
СК возбудил дело по факту взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске
Сотрудник СК РФ на месте взрыва в Павловске. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в городе Павловске в составе Петербурга рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Уголовное дело заведено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Следователи продолжают осмотр места происшествия и устанавливают его обстоятельства, изготовителя бомбы предстоит найти.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что жители южных пригородов Петербурга услышали звук мощного взрыва и начали писать об этом в социальных сетях. По словам некоторых из них, затряслись стены и задрожали окна.