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27 апреля, 10:02

СК завёл дело на изготовителя бомбы после взрыва на ТЭЦ в Петербурге

СК возбудил дело по факту взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске

<p>Сотрудник СК РФ на месте взрыва в Павловске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskrf_spb/948" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу</a></p>

Сотрудник СК РФ на месте взрыва в Павловске. Обложка © Telegram / ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в городе Павловске в составе Петербурга рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело заведено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Следователи продолжают осмотр места происшествия и устанавливают его обстоятельства, изготовителя бомбы предстоит найти.

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что жители южных пригородов Петербурга услышали звук мощного взрыва и начали писать об этом в социальных сетях. По словам некоторых из них, затряслись стены и задрожали окна.

Никита Никонов
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