СК завёл дело на изготовителя бомбы после взрыва на ТЭЦ в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в городе Павловске в составе Петербурга рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело заведено по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Следователи продолжают осмотр места происшествия и устанавливают его обстоятельства, изготовителя бомбы предстоит найти.