Овдовевшие женщины чаще мужчин переезжают после смерти партнёра, выяснили учёные

Овдовевшие женщины меняют место проживания намного чаще в сравнении с мужчинами-вдовцами. К такому мнению пришли датские учёные из Копенгагенского университета. Их исследование опубликовано в Housing Studies.

Изучив записи о месте жительства 50–90-летних людей более чем за четверть века, эксперты выяснили, что после смерти партнёра из дома переезжают 30% вдов, значительная часть которых поселяется в различных интернатах и пансионатах для пожилых. В сравнении с овдовевшими мужчинами цифра больше на 10%.

По мнению учёных, это вполне объяснимая разница, поскольку у многих женщин нестабильное финансовое положение. Кроме того, некоторые переезжают из-за более крепких социальных связей. Как объяснили специалисты, переезд в пансионат может хорошо повлиять на самочувствие и состояние вдовы благодаря возможности отвлечься.