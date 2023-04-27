Стало известно, что могло взорваться этой ночью в Петербурге

Причиной взрыва возле заброшенной котельной в петербургском Павловске мог стать артиллерийский снаряд калибра 122–152 миллиметров, сообщил источник SHOT со ссылкой на предварительное заключение криминалистов.

Момент взрыва в Павловске и его последствия. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных кадрах — момент разбудившего округу взрыва и огромная воронка, найденная позже на территории ТЭЦ.