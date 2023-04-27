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27 апреля, 10:26

Стало известно, что могло взорваться этой ночью в Петербурге

SHOT: На территории ТЭЦ в Петербурге мог взорваться артиллерийский снаряд

Причиной взрыва возле заброшенной котельной в петербургском Павловске мог стать артиллерийский снаряд калибра 122–152 миллиметров, сообщил источник SHOT со ссылкой на предварительное заключение криминалистов.

Момент взрыва в Павловске и его последствия. Видео © Telegram / SHOT

На опубликованных кадрах — момент разбудившего округу взрыва и огромная воронка, найденная позже на территории ТЭЦ.

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Напомним, в связи с инцидентом Следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Ведётся расследование.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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