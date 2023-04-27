КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 10:54

Захарова анонсировала сюрприз для США за подлянку пресс-пулу Лаврова на СБ ООН

Захарова не раскрыла ответ РФ на невыдачу виз, чтобы "не портить США сюрприз"

<p>Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила не комментировать меры в отношении журналистов США в ответ на невыдачу американских виз представителям российских СМИ, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке на СБ ООН.

"Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, какие меры примет Москва в отношении американских журналистов.

Белый дом отказался отвечать на вопрос о связи ареста Гершковича и невыдачей виз

Белый дом отказался отвечать на вопрос о связи ареста Гершковича и невыдачей виз

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия учтёт "непорядочное поведение" США с визами для журналистов.

Ирина Фальке
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