Захарова анонсировала сюрприз для США за подлянку пресс-пулу Лаврова на СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила не комментировать меры в отношении журналистов США в ответ на невыдачу американских виз представителям российских СМИ, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке на СБ ООН.

"Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, какие меры примет Москва в отношении американских журналистов.