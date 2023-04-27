Захарова анонсировала сюрприз для США за подлянку пресс-пулу Лаврова на СБ ООН
Захарова не раскрыла ответ РФ на невыдачу виз, чтобы "не портить США сюрприз"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила не комментировать меры в отношении журналистов США в ответ на невыдачу американских виз представителям российских СМИ, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорке на СБ ООН.
"Я не буду озвучивать, потому что не хочу портить сюрприз", — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о том, какие меры примет Москва в отношении американских журналистов.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия учтёт "непорядочное поведение" США с визами для журналистов.