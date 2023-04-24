Белый дом отказался отвечать на вопрос о связи ареста Гершковича и невыдачей виз

В Белом доме отказались уточнять, был ли отказ в выдаче виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк, ответом на арест в России корреспондента газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинённого в шпионаже.

"Когда дело касается визовых дел, это относится к Госдепу, который по закону несёт ответственность за рассмотрение таких обращений и ответы на них. Мне не подобало бы комментировать это. Я вас переадресовываю к Госдепартаменту", — заявил журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.