КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 18:12

Белый дом отказался отвечать на вопрос о связи ареста Гершковича и невыдачей виз

<p>Эван Гершкович. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) / evangershkovich</p>

Эван Гершкович. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) / evangershkovich

В Белом доме отказались уточнять, был ли отказ в выдаче виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк, ответом на арест в России корреспондента газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинённого в шпионаже.

"Когда дело касается визовых дел, это относится к Госдепу, который по закону несёт ответственность за рассмотрение таких обращений и ответы на них. Мне не подобало бы комментировать это. Я вас переадресовываю к Госдепартаменту", — заявил журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам

Лавров рассказал об издевательском сообщении США по поводу выдачи виз журналистам

Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.

Наталья Исакова
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