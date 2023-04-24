Белый дом отказался отвечать на вопрос о связи ареста Гершковича и невыдачей виз
Эван Гершкович. Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) / evangershkovich
В Белом доме отказались уточнять, был ли отказ в выдаче виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк, ответом на арест в России корреспондента газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвинённого в шпионаже.
"Когда дело касается визовых дел, это относится к Госдепу, который по закону несёт ответственность за рассмотрение таких обращений и ответы на них. Мне не подобало бы комментировать это. Я вас переадресовываю к Госдепартаменту", — заявил журналистам помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Напомним, Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом. Дмитрий Песков в ответ заявил, что власти США могут и должны защищать своего гражданина, но решение о его судьбе примет суд.