В Подмосковье задержали мужчину, который решил "выгулять" миномётный снаряд

В подмосковной Электростали задержали мужчину, решившего "выгулять" миномётный снаряд. Как пишет SHOT, необычного прохожего с миной калибра 120 миллиметров на плече заметили на улице Советской. Встревоженные жители сразу вызвали полицию, которой 38-летний Сергей позже объяснил, что как раз нёс находку в ближайший участок.

Житель Электростали несёт найденную им мину. Видео © SHOT

По словам мужчины, снаряд он обнаружил на контейнерной площадке: его привлекли бесхозные компьютеры, среди которых и скрывалась взрывоопасная "потеряшка". Сейчас правоохранители выясняют, кто решил выбросить её на мусорку.