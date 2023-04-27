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27 апреля, 11:13

В Подмосковье задержали мужчину, который решил "выгулять" миномётный снаряд

В Электростали задержали мужчину с миномётным снарядом 120-мм калибра

В подмосковной Электростали задержали мужчину, решившего "выгулять" миномётный снаряд. Как пишет SHOT, необычного прохожего с миной калибра 120 миллиметров на плече заметили на улице Советской. Встревоженные жители сразу вызвали полицию, которой 38-летний Сергей позже объяснил, что как раз нёс находку в ближайший участок.

Житель Электростали несёт найденную им мину. Видео © SHOT

По словам мужчины, снаряд он обнаружил на контейнерной площадке: его привлекли бесхозные компьютеры, среди которых и скрывалась взрывоопасная "потеряшка". Сейчас правоохранители выясняют, кто решил выбросить её на мусорку.

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Лайф рассказывал, как московская пенсионерка нашла мину прямо во дворе многоэтажного дома. Женщина сажала цветы в палисаднике, когда из земли показалось ржавое металлическое нечто. Она сразу оповестила о находке спасателей.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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