Холодный фронт принесёт в Москву и область дожди с заморозками

Дождь ожидается и в течение всей субботы, при этом столбик термометра опустится до двух-семи градусов. Этот день станет самым холодным в последнюю декаду месяца. В воскресенье холод продолжит завоёвывать регион, в столице температура ночью ожидается не выше трёх-пяти градусов, а в Подмосковье опустится до нуля и минус двух. Вильфанд добавил, что показатели укладываются в климатическую норму.