Холодный фронт принесёт в Москву и область дожди с заморозками
Вильфанд заявил, что Москву ждут похолодание и умеренные дожди в ближайшие дни
Москву ждут похолодание и дожди, а в области могут произойти ночные заморозки из-за надвигающегося холодного фронта, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уже завтра погода значительно изменится… завтра приближается холодный фронт, он будет проходить Москву ночью и в первой половине дня, поэтому умеренный дождь", — уточнил Вильфанд.
Дождь ожидается и в течение всей субботы, при этом столбик термометра опустится до двух-семи градусов. Этот день станет самым холодным в последнюю декаду месяца. В воскресенье холод продолжит завоёвывать регион, в столице температура ночью ожидается не выше трёх-пяти градусов, а в Подмосковье опустится до нуля и минус двух. Вильфанд добавил, что показатели укладываются в климатическую норму.
Ранее Лайф писал, что москвичей ждут тёплый конец апреля и холодное начало мая. Температура в начале предстоящего месяца будет колебаться в районе 13 градусов.
ТАСС / Валерий Шарифулин