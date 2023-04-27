КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 11:24

Холодный фронт принесёт в Москву и область дожди с заморозками

Вильфанд заявил, что Москву ждут похолодание и умеренные дожди в ближайшие дни

Москву ждут похолодание и дожди, а в области могут произойти ночные заморозки из-за надвигающегося холодного фронта, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже завтра погода значительно изменится… завтра приближается холодный фронт, он будет проходить Москву ночью и в первой половине дня, поэтому умеренный дождь", уточнил Вильфанд.

Дождь ожидается и в течение всей субботы, при этом столбик термометра опустится до двух-семи градусов. Этот день станет самым холодным в последнюю декаду месяца. В воскресенье холод продолжит завоёвывать регион, в столице температура ночью ожидается не выше трёх-пяти градусов, а в Подмосковье опустится до нуля и минус двух. Вильфанд добавил, что показатели укладываются в климатическую норму.

Названы города-миллионники, где в начале майских праздников будет под +30

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Ранее Лайф писал, что москвичей ждут тёплый конец апреля и холодное начало мая. Температура в начале предстоящего месяца будет колебаться в районе 13 градусов.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми
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