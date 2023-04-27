Психолог раскрыла тайну ритуала россиянок, которые стали массово "выгуливать" утюги на поводке

Россияне, которые "выгуливают" утюги вместо собак, проходят психологический тренинг для раскрепощения и избавления от комплексов. Об этом рассказала РИА "Новости" клинический психолог Инесса Моисеенко, комментируя появившиеся в соцсетях странные кадры.

В России появились люди, "выгуливающие" утюги. Видео © VK / Алла Цветкова / Москва. Лианозово

На видео женщины невозмутимо идут по улицам и "ведут" на поводках утюги. Очевидцы удивляются и называют происходящее весенним обострением. Такие "прогулки" зафиксированы сразу в нескольких городах России. И везде окружающие реагируют по-разному, чаще с юмором.

"Такой ритуал, как "выгуливание" утюга, применяют в психологии во время тренинга, где люди учатся работать с ограничивающими установками, расширяют свои границы свободы. Это многим помогает раскрепоститься, избавиться от каких-то комплексов, стать увереннее", — пояснила психолог.

По её словам, у тренинга есть символическое значение: проблемы как будто "разглаживаются", человек начинает проще ко всему относиться. Моисеенко добавила, что иногда прохожие останавливаются и интересуются, с чем связан флешмоб. А узнав про настоящую подоплёку, изъявляют желание присоединиться, чтобы избавиться от собственного груза проблем.