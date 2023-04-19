Эксперт назвала информационную гигиену необходимой мерой профилактики весенних обострений

Весеннее обострение уже стало нарицательным, очень бытовым понятием и даже порой поводом для шуток. Такая тенденция очень тревожит психолога, основательницу Центра психологической помощи Анастасию Кайтукову. В беседе с Лайфом она рассказала, что это очень серьёзная тема, ведь с наступлением тепла могут обостриться невротические расстройства, депрессивные состояния и панические атаки. Именно психика будет первой реагировать на это самое весеннее обострение, говорит эксперт.

"Весной организм резко получает избыток гормонов. Чаще всего это серотонин, дофамин. Увеличивается световой день, вокруг расцветают деревья, цветут цветы, настроение улучшается, автоматически появляется чувство, когда ты можешь свернуть горы. Так происходит у человека, у которого нет психических нарушений. Но если у вас есть психическое нарушение, это будет бомбой замедленного действия", — предупреждает Кайтукова.

Психолог Кайтукова назвала весенний "взрыв" гормонов бомбой замедленного действия для тех, у кого бывают панические атаки. Фото предоставлено Лайфу героиней публикации

По словам собеседницы Лайфа, весной как никогда важно соблюдать информационную гигиену, особенно в сегодняшних реалиях. Желательно по максимуму сократить объём негативной информации извне, потому что плохие новости вызывают информационную зависимость. Она может просто запустить водоворот тревоги и паники, страха и любых других негативных эмоций. Аналогичным действием обладает и алкоголь.

"Он просто-напросто противопоказан в данное время года, потому что от алкоголя будет ещё сильнее это весеннее обострение развиваться и у вас состояние ваше будет только ухудшаться", — объясняет психолог.

Здоровая нервная система и здоровая психика являются залогом стабильных жизненных процессов в теле человека. Именно поэтому собеседница Лайфа советует россиянам из потенциальной группы риска не перетруждаться, больше бывать на свежем воздухе, находить время для общения в приятной компании, вовремя ложиться спать и правильно питаться. Эти рекомендации помогут свести риски весенних обострений к минимуму.