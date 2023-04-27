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Опубликовано 27 апреля 2023, 11:35

ВКС России сбили украинский Су-24 в небе над ДНР

ВКС России сбили украинский Су-24 в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Липовка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал он.

В районе Угледара сбит украинский штурмовик Су-25
В районе Угледара сбит украинский штурмовик Су-25

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении украинского Су-25 в Херсонской области. Также было уничтожено 16 снарядов американской РСЗО HIMARS.

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Getty Images / Giovanni Colla

Матвей Константинов
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