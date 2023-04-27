Мишустин: Добровольные сбережения помогут людям создать "подушку безопасности"
Программа долгосрочных сбережений даст россиянам возможность создать "подушку безопасности", считает премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правительство уже разработало соответствующие поправки в законодательство.
"[Программа] даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности", — сказал он в ходе заседания кабмина.
Напомним, Минфин и ЦБ завершили разработку законопроекта о программе долгосрочных сбережений. "Подушка безопасности" будет формироваться из взносов россиян и средств ранее созданных пенсионных накоплений. Забрать сумму без потери процентов можно будет лишь в исключительных случаях.
ТАСС / POOL / Александр Астафьев