Мишустин: Добровольные сбережения помогут людям создать "подушку безопасности"

Программа долгосрочных сбережений даст россиянам возможность создать "подушку безопасности", считает премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правительство уже разработало соответствующие поправки в законодательство.

"[Программа] даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности", — сказал он в ходе заседания кабмина.