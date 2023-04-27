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27 апреля, 13:01

Губернатор Соколов оценил степень угрозы для жителей Кирово-Чепецка из-за выброса хлора

Губернатор Соколов: В Кирово-Чепецке произошёл выброс хлора, угрозы нет

<p>В Кирово-Чепецке поизошёл выброс хлора. Фото © VK / <a href="https://vk.com/kirov_blacklist?w=wall-171463882_853171" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Киров без цензуры"</a></p>

В Кирово-Чепецке поизошёл выброс хлора. Фото © VK / "Киров без цензуры"

В Кирово-Чепецке Кировской области зафиксирован выброс хлора, сейчас угрозы жизни и здоровью населения нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.

"Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена. МЧС официально заявило: угрозы жизни и здоровью людей нет", — написал он в телеграм-канале.

По данным местных СМИ, первые жалобы на запах появились около 13:00 в промышленной зоне города. На место прибыли сотрудники МЧС. Горожан попросили не открывать окна и двери без необходимости. Соколов добавил, что спецслужбы продолжают работать на месте ЧП, выясняются детали и причины случившегося. Назначено заседание областной комиссии по ЧС, на неё также вызваны директора предприятий.

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Татьяна Миссуми
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