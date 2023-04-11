Россиян предупредили об опасности смога от горящей травы
Пульмонолог Басилая рассказал об опасности смога во время пала травы
Из-за выжигания прошлогодней сухой травы в Тульском регионе многие районы заволокло едким дымом. Заведующий отделением пульмонологии в городской больнице Арсен Басилая рассказал о том, чем грозит вдыхание смога в таких случаях.
В разговоре с Тульской службой новостей врач уточнил, что при горении травы в воздух выделяются угарный газ, формальдегид, сажа и циклические углеводороды. Всё это очень плохо сказывается на здоровье лёгких, поскольку происходит раздражение слизистой дыхательных путей.
"Это может спровоцировать обострение хронических лёгочных заболеваний, в отдельных случаях может развиться острый бронхит", — предупредил Басилая.
Ранее в Госдуме напомнили о штрафах, которые могут грозить владельцам дач рядом с лесом. В частности, при сжигании сухой травы металлическая ёмкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек. С 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила, касающиеся разведения открытого огня. К слову, штрафы за пал сухой травы в "обычные" месяцы могут достигать трёх тысяч рублей, а в противопожарный период удваиваются.
ТАСС / Станислав Тихомиров