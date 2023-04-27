Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 13-й партии матча за шахматную корону

Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в Астане и продлилась 40 ходов, россиянин играл белыми фигурами.

Шахматисты выбрали испанскую партию, в начале которой Непомнящий попытался завладеть инициативой, но потерпел неудачу. В конце игры китаец оказывал давление. Заключительная партия пройдёт 29 апреля, всего претенденты на шахматную корону могут сыграть 14 раз.