КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 13:20

Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 13-й партии матча за шахматную корону

Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в Астане и продлилась 40 ходов, россиянин играл белыми фигурами.

Шахматисты выбрали испанскую партию, в начале которой Непомнящий попытался завладеть инициативой, но потерпел неудачу. В конце игры китаец оказывал давление. Заключительная партия пройдёт 29 апреля, всего претенденты на шахматную корону могут сыграть 14 раз.

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Напомним, 12-я партия закончилась проигрышем Непомнящего. На тот момент счёт был 6:6.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Матвей Константинов
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