Путин разрешил временные исключения в применении ответных санкций по Украине
Президент РФ Владимир Путин разрешил делать временные исключения в применении ответных санкций по Украине, которые вступили в силу в 2018 году. Указ, опубликованный на сайте Кремля, вступает в силу со дня его подписания.
"Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер", — уточняется в документе.
Отметим, изменения внесены в указ от 2018 года, который также обновлялся в 2019-м и 2021-м, о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины против российских физических и юридических лиц. На сегодняшний день в список контрсанкций входят более 900 граждан Незалежной и почти сотня украинских компаний.
Между тем недавно президент Украины Владимир Зеленский ввёл новые санкции в отношении России. Под ограничения попали, например, Центральная избирательная комиссия РФ, а также российские партии.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров