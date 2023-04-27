Путин разрешил временные исключения в применении ответных санкций по Украине

Президент РФ Владимир Путин разрешил делать временные исключения в применении ответных санкций по Украине, которые вступили в силу в 2018 году. Указ, опубликованный на сайте Кремля, вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, изменения внесены в указ от 2018 года, который также обновлялся в 2019-м и 2021-м, о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины против российских физических и юридических лиц. На сегодняшний день в список контрсанкций входят более 900 граждан Незалежной и почти сотня украинских компаний.