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27 апреля, 13:15

Путин разрешил временные исключения в применении ответных санкций по Украине

Президент РФ Владимир Путин разрешил делать временные исключения в применении ответных санкций по Украине, которые вступили в силу в 2018 году. Указ, опубликованный на сайте Кремля, вступает в силу со дня его подписания.

"Предоставить Правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер", — уточняется в документе.

Отметим, изменения внесены в указ от 2018 года, который также обновлялся в 2019-м и 2021-м, о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины против российских физических и юридических лиц. На сегодняшний день в список контрсанкций входят более 900 граждан Незалежной и почти сотня украинских компаний.

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Между тем недавно президент Украины Владимир Зеленский ввёл новые санкции в отношении России. Под ограничения попали, например, Центральная избирательная комиссия РФ, а также российские партии.

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Николь Вербер
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