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27 апреля, 13:21

Врач объяснил, почему нельзя играть с чужими кошками

Терапевт Раменский: Кошачьи царапины могут вызвать заражение или сепсис

Во время игры с кошкой нужно помнить, что царапины от их когтей не всегда безобидны. В беседе с NEWS.ru терапевт Павел Раменский объяснил, что через такие повреждения в кровь может попасть бактерия Pasteurella multocida.

"Она (Pasteurella multocida. — Прим. Лайфа) может вызвать сильное воспаление, а в некоторых случаях даже привести к сепсису. Если вы получили царапину, обработайте её как можно быстрее, даже если на первый взгляд она кажется незначительной", — отметил эксперт.

Ранку нужно промыть под проточной водой, а затем обработать перекисью водорода или йодом. Если началось воспаление, стоит обратиться к врачу — он назначит антибиотики.

Играя с котами, избежать царапин сложно. Поэтому врач предостерегает от забав с животным и особенно советует не трогать чужих котов. То же самое относится к животным, которые вас не знают или находятся в напряжении.

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Pixabay

Ирина Фальке
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