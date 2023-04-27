Вассерман объяснил, почему перестал общаться с родственниками из Одессы

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман перестал общаться с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их. Об этом он сам рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Уроженец Одессы признался, что у него довольно много родственников и друзей как из этого города, так и со всей Незалежной. При этом отношения с ними он старается пока не поддерживать.

"После начала ликвидации террористической организации "Украина" я не поддерживаю никаких контактов на территориях, пока ещё оккупированных этой организацией. Во-первых, я не хочу никого подставлять. А там сейчас сам факт разговоров с кем-то в Российской Федерации может рассматриваться как преступление", — объяснил знаменитый эрудит.