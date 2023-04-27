КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 13:39

Вассерман объяснил, почему перестал общаться с родственниками из Одессы

Вассерман перестал общаться с родными из Одессы из соображений безопасности

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман перестал общаться с родственниками из Одессы, чтобы не подставлять их. Об этом он сам рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

Уроженец Одессы признался, что у него довольно много родственников и друзей как из этого города, так и со всей Незалежной. При этом отношения с ними он старается пока не поддерживать.

"После начала ликвидации террористической организации "Украина" я не поддерживаю никаких контактов на территориях, пока ещё оккупированных этой организацией. Во-первых, я не хочу никого подставлять. А там сейчас сам факт разговоров с кем-то в Российской Федерации может рассматриваться как преступление", — объяснил знаменитый эрудит.

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Напомним, Анатолий Вассерман уехал из Одессы в феврале 2014 года. В тот момент он решил, что если снова туда отправиться, то в лучшем случае его убьют после пересечения границы. К слову, из соображений безопасности эрудит даже не смог посетить похороны отца.

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер
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