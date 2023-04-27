ФСБ просит продлить арест обвиняемой в госизмене Слободчиковой

ФСБ просит продлить арест россиянке Слободчиковой, обвиняемой в государственной измене. Информация об этом появилась в картотеке Лефортовского суда Москвы, слушание начнётся 28 апреля в 11:30.

"[В суд поступило ходатайство] о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") Слободчиковой Н. М", — говорится в сообщении.