КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 13:34

ФСБ просит продлить арест обвиняемой в госизмене Слободчиковой

ФСБ просит продлить арест россиянке Слободчиковой, обвиняемой в государственной измене. Информация об этом появилась в картотеке Лефортовского суда Москвы, слушание начнётся 28 апреля в 11:30.

"[В суд поступило ходатайство] о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") Слободчиковой Н. М", говорится в сообщении.

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Ранее ФСБ просило арестовать россиянина с фамилией Расулов по делу о госизмене. Детали не раскрываются.

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Матвей Константинов
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