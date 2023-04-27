ФСБ просит суд арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене
В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователей ФСБ РФ об аресте гражданина РФ по уголовному делу о государственной измене. Известна только фамилия фигуранта — Расулов. Детали дела не раскрываются.
"[В суд поступило ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р.Н.", — сообщает ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.
А накануне, 26 апреля, суд в Москве арестовал сразу двух фигурантов дел о госизмене. Первый — россиянин по фамилии Довгань, второй — гражданин РФ Плыске.
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