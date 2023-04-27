ФСБ просит суд арестовать россиянина Расулова по делу о госизмене

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство следователей ФСБ РФ об аресте гражданина РФ по уголовному делу о государственной измене. Известна только фамилия фигуранта — Расулов. Детали дела не раскрываются.

"[В суд поступило ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р.Н.", — сообщает ТАСС со ссылкой на судебную картотеку.