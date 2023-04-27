"Всё равно проносят": Джигурда поприветствовал возвращение пива на стадионы
Джигурда поддержал возвращение пива на стадионы, но с ограничениями
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Шоумен Никита Джигурда поддержал возвращение пива на российские стадионы, но с некоторыми ограничениями. Он сослался на распространённую практику проноса напитка фанатами и считает, что запрет провоцирует их нарушать закон.
"Я считаю, что пиво должно быть на стадионе. Пусть только оно будет в алюминиевых, а не стеклянных бутылках, чтобы не было происшествий. Всё равно проносят, [запреты] заставляют людей нарушать закон. А зачем? Можно ввести какие-то правила, ограничения. Но пиво должно быть!" — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Ранее в МВД заявили, что не возражают против возвращения пива на стадионы. Однако с одной оговоркой: только при наличии работающей системы идентификации болельщиков, частью которой является Fan ID.