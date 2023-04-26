В МВД назвали условие, при котором болельщики смогут пить пиво на стадионах

Представитель МВД России Валерий Ботвин заявил, что в ведомстве не возражают против принятия законопроекта о продаже пива на стадионах, но только при условии работающей системы идентификации болельщиков (СИБ), частью которой является паспорт болельщика (Fan ID).

"Обязательное наличие сибов. При соблюдении вот этих наших требований мы против принятия проекта федерального закона не возражаем", — приводит РИА "Новости" его слова.

К слову, с 2005 года действует запрет на продажу пива на всех спортивных объектах в РФ. Законопроект о возвращении пенного напитка на стадионы был внесён в Госдуму ещё в 2019 году. Однако к настоящему времени документ был одобрен только в первом чтении.