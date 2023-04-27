КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 15:36

Стало известно, зачем в Москве ввели план "Крепость"

Сообщения о дроне, "атаковавшем отдел полиции в Москве", не представляют угрозы

Сообщения о "беспилотнике, сбросившем что-то на отдел полиции в Москве", не представляют угрозы, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, силовики проводят учения. План "Крепость" вводится для отработки алгоритма действий.

В Домодедово опровергли сообщения СМИ о сближении самолёта с беспилотником

В Домодедово опровергли сообщения СМИ о сближении самолёта с беспилотником

А ранее жители Подмосковья заметили в небе внушительных размеров беспилотник — дрон сняли на видео над Серпуховом. БПЛА по виду и размерам напоминал легкомоторный самолёт. Сейчас правоохранители выясняют, кто и зачем запустил летательный аппарат.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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