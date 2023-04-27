Стало известно, зачем в Москве ввели план "Крепость"

Сообщения о "беспилотнике, сбросившем что-то на отдел полиции в Москве", не представляют угрозы, сообщает SHOT . По данным телеграм-канала, силовики проводят учения. План "Крепость" вводится для отработки алгоритма действий.

А ранее жители Подмосковья заметили в небе внушительных размеров беспилотник — дрон сняли на видео над Серпуховом. БПЛА по виду и размерам напоминал легкомоторный самолёт. Сейчас правоохранители выясняют, кто и зачем запустил летательный аппарат.