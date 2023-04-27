В Госдуме призвали блогеров-миллионников "быть поближе к земле"

Согласно статистике, за последние несколько лет более 60% молодёжи заинтересовались приобретением загородной недвижимости. По словам председателя Союза дачников, депутата Госдумы Никиты Чаплина, в связи с этим важно создавать "дачный" контент, однако блогеры и иные лидеры мнений "не чувствуют" свою аудиторию.

"А это ведь и дом, и баня, и томаты, и просто — красиво. Сейчас за контент по дачной теме на федеральном уровне отвечаю только я. Среди блогеров, знаменитостей почему-то существует опрометчивое мнение, что надо пиарить косметику и рестораны. Но никто из топовых блогеров-миллионников не хочет рассказать подписчикам про дачную жизнь, про рассаду и обустройство своего огорода", — рассказал он Лайфу.

Депутат отметил, что каждый день сотни садоводов обращаются к нему на данную тему, а в законодательстве есть ряд проблемных моментов, на которые стоит обращать внимание для их дальнейшего устранения. Именно поэтому, добавил парламентарий, не хватает лидеров мнения, которые доносили бы до властей все проблемы дачников.

Сам же дачный контент, по мнению Чаплина, представляет собой любовь к природе и Родине, требующей бережного отношения.

"Поэтому я надеюсь, что "толковый блогер" подхватит эту тему — и мы поработаем в связке", — заключил депутат.