КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 17:01

Москва встала в десятибалльные пробки

Пробки в Москве к вечеру достигли 10 баллов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", наибольшие трудности наблюдаются в центре города.

В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, заторы есть на Кремлёвской, Озерковской, Овчинниковской, Москворецкой набережных. Сложная ситуация и на Бульварном кольце — от Страстного до Сретенского бульваров, а также от Чистопрудного до Яузского бульваров.

Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, а также на МКАД в районе Волгоградского проспекта, на шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторной.

А в подмосковном Реутове пришлось временно ограничить движение на дороге из-за автобуса, который въехал в отбойник и повис на ограждении. В соцсетях опубликовали видео с места аварии.

Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

Лайф снял место ДТП с покорёженным автобусом в Кирове, где пострадало более 20 человек

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Бражников
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