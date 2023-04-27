Москва встала в десятибалльные пробки

Пробки в Москве к вечеру достигли 10 баллов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", наибольшие трудности наблюдаются в центре города.

В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, заторы есть на Кремлёвской, Озерковской, Овчинниковской, Москворецкой набережных. Сложная ситуация и на Бульварном кольце — от Страстного до Сретенского бульваров, а также от Чистопрудного до Яузского бульваров.

Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, а также на МКАД в районе Волгоградского проспекта, на шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторной.