США вывели из-под санкций ряд операций с ФСБ России

США ослабили санкции в отношении ФСБ, следует из опубликованной генеральной лицензии американского Министерства финансов. Теперь со спецслужбой можно проводить ряд операций, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.

"Генеральная лицензия разрешает операции с ФСБ, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для запроса, получения, использования, оплаты или проведения операций с определёнными лицензиями и разрешениями на импорт, распространение или использование определённых продуктов информационных технологий в РФ", — говорится в документе.

Также разрешаются операции, необходимые для соблюдения правил и положений, находящихся в ведении ФСБ, и определённых действий или расследований с участием ведомства.