США вывели из-под санкций ряд операций с ФСБ России
США ослабили санкции в отношении ФСБ, следует из опубликованной генеральной лицензии американского Министерства финансов. Теперь со спецслужбой можно проводить ряд операций, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.
"Генеральная лицензия разрешает операции с ФСБ, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для запроса, получения, использования, оплаты или проведения операций с определёнными лицензиями и разрешениями на импорт, распространение или использование определённых продуктов информационных технологий в РФ", — говорится в документе.
Также разрешаются операции, необходимые для соблюдения правил и положений, находящихся в ведении ФСБ, и определённых действий или расследований с участием ведомства.
Ранее президент России Владимир Путин разрешил делать временные исключения в применении ответных санкций по Украине, вступивших в силу в 2018 году. На данный момент в контрсанкционный список входят более 900 граждан, почти сто компаний из Незалежной.
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