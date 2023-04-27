КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 18:01

США вывели из-под санкций ряд операций с ФСБ России

США ослабили санкции в отношении ФСБ, следует из опубликованной генеральной лицензии американского Министерства финансов. Теперь со спецслужбой можно проводить ряд операций, связанных с получением документов по распространению продуктов информационных технологий.

"Генеральная лицензия разрешает операции с ФСБ, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для запроса, получения, использования, оплаты или проведения операций с определёнными лицензиями и разрешениями на импорт, распространение или использование определённых продуктов информационных технологий в РФ", говорится в документе.

Также разрешаются операции, необходимые для соблюдения правил и положений, находящихся в ведении ФСБ, и определённых действий или расследований с участием ведомства.

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Ранее президент России Владимир Путин разрешил делать временные исключения в применении ответных санкций по Украине, вступивших в силу в 2018 году. На данный момент в контрсанкционный список входят более 900 граждан, почти сто компаний из Незалежной.

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Матвей Константинов
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