Посольство РФ призвало США перевести россиянина из тюремного блока с убийцами

Посольство России в США потребовало освободить находящихся в американской тюрьме россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского. Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале дипмиссии. Там особенно обеспокоены опасными условиями содержания 40-летнего Легкодымова.

"Глубоко обеспокоены тем, что ситуация, в которой оказался Анатолий Легкодымов, представляет собой случай дискриминации и жестокого обращения. Настаиваем на его немедленном освобождении, а в качестве первого шага — перевод в другой тюремный блок", — заявили там.

Что касается Украинского, то посольство пообещало отстаивать его интересы и добиваться возвращения на Родину.

Анатолий Легкодымов подозревается в отмывании денег через криптобиржу, что грозит заключением на срок до пяти лет. Дмитрий Украинский — в хищении средств граждан США с последующей легализацией их в Таиланде. Российский посол Анатолий Антонов уже посетил задержанных в центре содержания под стражей в Бруклине. Он возмущён тем, что Легкодымова поместили в блок, где сидят убийцы и наркоманы.