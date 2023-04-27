Посольство РФ призвало США перевести россиянина из тюремного блока с убийцами
Посольство РФ призвало США освободить россиян Легкодымова и Украинского
Посольство России в США потребовало освободить находящихся в американской тюрьме россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского. Соответствующее заявление было опубликовано в телеграм-канале дипмиссии. Там особенно обеспокоены опасными условиями содержания 40-летнего Легкодымова.
"Глубоко обеспокоены тем, что ситуация, в которой оказался Анатолий Легкодымов, представляет собой случай дискриминации и жестокого обращения. Настаиваем на его немедленном освобождении, а в качестве первого шага — перевод в другой тюремный блок", — заявили там.
Что касается Украинского, то посольство пообещало отстаивать его интересы и добиваться возвращения на Родину.
Анатолий Легкодымов подозревается в отмывании денег через криптобиржу, что грозит заключением на срок до пяти лет. Дмитрий Украинский — в хищении средств граждан США с последующей легализацией их в Таиланде. Российский посол Анатолий Антонов уже посетил задержанных в центре содержания под стражей в Бруклине. Он возмущён тем, что Легкодымова поместили в блок, где сидят убийцы и наркоманы.
Лайф писал, что освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут заявил об интересе тамошних арестантов к речам российского президента Владимира Путина. Он указал на неверие населения США в официальную пропаганду и рассказал, как переводил новостные статьи из РФ для заключённых.
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