Американский посол заявила об отсутствии преград для поездки журналистов из РФ в США

Российские журналисты, которые должны были посетить Совбез ООН вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, могли самостоятельно добраться до места назначения после получения виз. Об этом заявила посол США в Москве Линн Трейси.

"Я вас уверяю, что мы серьёзно относимся к обязательствам принимающей страны ООН. Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова. Мы выдаём визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы", — пояснила посол в интервью газете "Коммерсант".

Трейси указала на нечестность разговоров о том, что у представителей СМИ из России не было возможности осветить речь главы МИД Лаврова в ООН, так как ряд российских изданий аккредитовано во всемирной организации.