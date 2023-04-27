Американский посол заявила об отсутствии преград для поездки журналистов из РФ в США
Посол США Трейси: Пул Лаврова мог полететь в ООН своим ходом после получения виз
Российские журналисты, которые должны были посетить Совбез ООН вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, могли самостоятельно добраться до места назначения после получения виз. Об этом заявила посол США в Москве Линн Трейси.
"Я вас уверяю, что мы серьёзно относимся к обязательствам принимающей страны ООН. Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова. Мы выдаём визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы", — пояснила посол в интервью газете "Коммерсант".
Трейси указала на нечестность разговоров о том, что у представителей СМИ из России не было возможности осветить речь главы МИД Лаврова в ООН, так как ряд российских изданий аккредитовано во всемирной организации.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия учтёт "непорядочное поведение" США с визами для журналистов. Об этом он указал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совбезе ООН.