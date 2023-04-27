Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов

"Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объём 500 миллиардов (рублей. — Прим. Лайфа), но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка", — сказал глава государства на мероприятии в индустриальном парке "Руднево".