Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов
Путин: Объём беспилотной отрасли в России может достигать триллиона рублей
Отрасль беспилотных летательных аппаратов является перспективной, это важнейшее направление деятельности России. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин.
"Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное, сейчас мы только вот с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру, на ближайшее время объём 500 миллиардов (рублей. — Прим. Лайфа), но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка", — сказал глава государства на мероприятии в индустриальном парке "Руднево".
Путин отметил, что если все стороны, включая государство, будут работать вместе, этот объём инвестиций составит один триллион рублей.
Напомним, в четверг, 27 апреля, Владимир Путин прибыл в индустриальный парк "Руднево" на совещание по беспилотникам. Там представлены передовые модели БПЛА, включая БВС ВТ-440, созданный АО "НПП "Радар ммс".