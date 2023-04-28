Посол США Трейси назвала странным и средневековым термин англосаксы
Посол США в Москве Линн Трейси назвала странным термин "англосаксы", который применяется по отношению к Соединённым Штатам в новой Концепции внешней политики России. Как она призналась в беседе с "Коммерсантом", в этом есть что-то "средневековое".
"<...> он мне кажется очень странным. Очень средневековым. И он совсем не отражает суть США, которые являются многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира. И все они, как вы знаете, внесли свой вклад в американскую культуру, значительно обогатили американскую жизнь", — сказала Трейси.
Дипломат также отметила, что американцы очень гордятся своей страной, которая "впитывает лучшие таланты и традиции" и превращает их в "общее достояние".
Ранее Трейси отмечала, что отношения Москвы и Вашингтона сильно деградировали, однако американцы не считают россиян врагами. По её мнению, Вашингтон не ставит целью русофобию, а также отмену России или её будущего.
t.me / Посольство США в Москве