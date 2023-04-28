Россиян предупредили, чем обернётся поход в туалет во дворе жилого дома

Поход в туалет вне специально отведённого для этого места во дворе жилого дома может обернутся штрафом или арестом до 15 суток. Об этом предупредил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Дмитрий Безделин. Он отметил, что на федеральном уровне за это ответственность не предусмотрена, однако в дело могут вступить региональные законы.

"Даже если субъектом данный вопрос не урегулирован, действия гражданина могут быть расценены как мелкое хулиганство, что влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам Безделина, данный факт необходимо зафиксировать посредством фото или видео и заявить об этом в полицию по номеру 102 или 112, а также можно обратиться через официальный портал МВД.