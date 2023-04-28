Путин призвал активизировать цифровизацию воздушного движения
Президент России Владимир Путин призвал переводить организацию воздушного движения из ручного управления в цифровую сферу. При этом глава государства не исключил создания параллельной Росавиации структуры для беспилотников.
"Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована", — сказал Путин.
Президент поручил Росавиации активнее работать над цифровизацией воздушного движения. В противном случае, по его мнению, "никакого развития беспилотной авиации у нас не будет".
Ранее Путин предложил начинать обучение по управлению дронами со школ. По его словам, нет такой сферы деятельности, в которой было бы невозможно применять беспилотные летательные аппараты. За этой отраслью будущее, а потому необходимо включить учебные курсы и модули по управлению дронами в образовательные программы, уверен он.