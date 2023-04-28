Путин призвал активизировать цифровизацию воздушного движения

Президент России Владимир Путин призвал переводить организацию воздушного движения из ручного управления в цифровую сферу. При этом глава государства не исключил создания параллельной Росавиации структуры для беспилотников.

"Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована", — сказал Путин.

Президент поручил Росавиации активнее работать над цифровизацией воздушного движения. В противном случае, по его мнению, "никакого развития беспилотной авиации у нас не будет".