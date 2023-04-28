КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 00:37

Путин призвал активизировать цифровизацию воздушного движения

Президент России Владимир Путин призвал переводить организацию воздушного движения из ручного управления в цифровую сферу. При этом глава государства не исключил создания параллельной Росавиации структуры для беспилотников.

"Нужно переводить это из ручного управления в такую цифровую сферу, иначе мы не достигнем того уровня развития беспилотной авиации, которая востребована", — сказал Путин.

Президент поручил Росавиации активнее работать над цифровизацией воздушного движения. В противном случае, по его мнению, "никакого развития беспилотной авиации у нас не будет".

Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов

Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов

Ранее Путин предложил начинать обучение по управлению дронами со школ. По его словам, нет такой сферы деятельности, в которой было бы невозможно применять беспилотные летательные аппараты. За этой отраслью будущее, а потому необходимо включить учебные курсы и модули по управлению дронами в образовательные программы, уверен он.

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Kremlin.ru

Ольга Платонова
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