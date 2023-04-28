Путин предложил начинать обучение по управлению дронами со школ

Президент России Владимир Путин предложил включить курсы по управлению беспилотниками в образовательные программы, в том числе в школах. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем.

По словам Путина, нет такой сферы деятельности, в которой было бы невозможно применять беспилотные летательные аппараты. За этой отраслью будущее, а потому необходимо включить учебные курсы и модули по управлению дронами в образовательные программы, уверен он.

"И, конечно, полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займёт полезным и интересным делом, отвлечёт от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдёт на пользу в конечном итоге и стране", — сказал российский лидер.