КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 22:31

Путин предложил начинать обучение по управлению дронами со школ

Президент России Владимир Путин предложил включить курсы по управлению беспилотниками в образовательные программы, в том числе в школах. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем.

По словам Путина, нет такой сферы деятельности, в которой было бы невозможно применять беспилотные летательные аппараты. За этой отраслью будущее, а потому необходимо включить учебные курсы и модули по управлению дронами в образовательные программы, уверен он.

"И, конечно, полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны. Уверен, это, во-первых, ребят займёт полезным и интересным делом, отвлечёт от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдёт на пользу в конечном итоге и стране", — сказал российский лидер.

Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов

Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов

Напомним, Владимир Путин посетил индустриальный парк "Руднёво", где разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов, вечером 27 апреля. После совещания он ознакомился с ходом строительства промышленной зоны, с презентацией организаций в сфере беспилотных авиационных систем и осмотрел выставку их производителей и эксплуатантов. По итогу глава государства назвал "Руднёво" новым индустриальным лицом Москвы.

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Kremlin.ru

Ольга Платонова
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