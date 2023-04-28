В ВСУ признали превосходство Российской армии в оружии

Несмотря на поставки западного вооружения, украинские бойцы говорят о превосходстве Российской армии в оружии. Об этом пишут обозреватели The New York Times (NYT) Майкл Швирц и Станислав Козлюк.

Так, рядовой ВСУ по имени Павел рассказал изданию, что солдаты просто не могут покинуть позиции из-за интенсивного огня артиллерии.

"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А ещё есть танки, вертолёты и реактивные самолёты", — указал военный.

Украинские солдаты понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, ведь Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжёлом вооружении, авиации и бронетехнике.