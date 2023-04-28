В ВСУ признали превосходство Российской армии в оружии
NYT: ВСУ признали превосходство ВС России, несмотря на поставки западного оружия
Несмотря на поставки западного вооружения, украинские бойцы говорят о превосходстве Российской армии в оружии. Об этом пишут обозреватели The New York Times (NYT) Майкл Швирц и Станислав Козлюк.
Так, рядовой ВСУ по имени Павел рассказал изданию, что солдаты просто не могут покинуть позиции из-за интенсивного огня артиллерии.
"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А ещё есть танки, вертолёты и реактивные самолёты", — указал военный.
Украинские солдаты понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, ведь Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжёлом вооружении, авиации и бронетехнике.
Ранее Министр обороны Украины пожаловался на истощение запасов ракет к советской ПВО. По словам Алексея Резникова, уже принято решение о поставках Киеву западных систем ПВО, теперь осталось нарастить их количество и пополнить склады ракетами к ним.
ТАСС / Александр Река