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Опубликовано 28 апреля 2023, 01:15

В ВСУ признали превосходство Российской армии в оружии

NYT: ВСУ признали превосходство ВС России, несмотря на поставки западного оружия

Несмотря на поставки западного вооружения, украинские бойцы говорят о превосходстве Российской армии в оружии. Об этом пишут обозреватели The New York Times (NYT) Майкл Швирц и Станислав Козлюк.

Так, рядовой ВСУ по имени Павел рассказал изданию, что солдаты просто не могут покинуть позиции из-за интенсивного огня артиллерии.

"Я не знаю, откуда у русских столько артиллерии. А ещё есть танки, вертолёты и реактивные самолёты", — указал военный.

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Украинские солдаты понимают, что западное оружие не гарантирует им успех, ведь Россия по-прежнему сохраняет численное преимущество в тяжёлом вооружении, авиации и бронетехнике.

Ранее Министр обороны Украины пожаловался на истощение запасов ракет к советской ПВО. По словам Алексея Резникова, уже принято решение о поставках Киеву западных систем ПВО, теперь осталось нарастить их количество и пополнить склады ракетами к ним.

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ТАСС / Александр Река

Артур Лапсаков
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