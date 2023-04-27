Пушилин усомнился в начале контрнаступления ВСУ к 9 Мая
Врио главы ДНР Пушилин усомнился, что ВСУ пойдут в контрнаступление в начале мая
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Подразделения Вооружённых сил России принимают исчерпывающие меры, чтобы отразить готовящееся контрнаступление ВСУ, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, рано или поздно украинский режим заставят пойти в атаку, но вряд ли это случится в начале мая.
"Могу сказать, что наши ребята, Минобороны к этому готовы, принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось. Учитывая погодные условия, <…> я сомневаюсь, что это будет начало мая, первая половина мая", — сказал Пушилин в ходе прямой линии с жителями региона.
Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на слитые документы Минобороны США сообщила, что якобы контрнаступление ВСУ намечено на 12 мая. Утверждается, что Киев готовит 12 бригад военных для этого. В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прогнозирует начало контрнаступления после 2 мая, когда закончатся дожди. По его мнению, ВСУ могут попытаться "испортить праздник" 9 Мая.