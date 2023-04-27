Пушилин усомнился в начале контрнаступления ВСУ к 9 Мая

Подразделения Вооружённых сил России принимают исчерпывающие меры, чтобы отразить готовящееся контрнаступление ВСУ, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. По его словам, рано или поздно украинский режим заставят пойти в атаку, но вряд ли это случится в начале мая.

"Могу сказать, что наши ребята, Минобороны к этому готовы, принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось. Учитывая погодные условия, <…> я сомневаюсь, что это будет начало мая, первая половина мая", — сказал Пушилин в ходе прямой линии с жителями региона.