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28 апреля, 02:28

Российским пенсионерам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае

Эксперт Григорьева: Перед праздниками выплату пенсий переносят на рабочий день

Если день выплаты пенсий приходится на праздники, то расчёт переносится на последний рабочий день перед ними. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Как пояснила эксперт, например, если пенсия по графику должна быть выплачена в первое число месяца, то майские выплаты доставят уже 28 апреля.

"Если на девятое мая, то выплата будет осуществлена пятого", — разъяснила экономист в беседе с агентством "Прайм".

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Григорьева добавила, что таким образом график выплаты пенсий в мае смещается в сторону более ранней выдачи.

Ранее юрист Вадим Виноградов назвал причину, почему могут недоплачивать пенсию. В частности, к этому могут приводить ошибки в документах.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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