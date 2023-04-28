Российским пенсионерам объяснили, как изменится график выплат пенсий в мае

Если день выплаты пенсий приходится на праздники, то расчёт переносится на последний рабочий день перед ними. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Как пояснила эксперт, например, если пенсия по графику должна быть выплачена в первое число месяца, то майские выплаты доставят уже 28 апреля.

"Если на девятое мая, то выплата будет осуществлена пятого", — разъяснила экономист в беседе с агентством "Прайм".

Григорьева добавила, что таким образом график выплаты пенсий в мае смещается в сторону более ранней выдачи.