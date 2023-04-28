Байден признался, что больше выполняет приказы, чем отдаёт их

Президент США Джо Байден рассказал, что после назначения на пост больше выполняет приказы, а не отдаёт их. Об этом он сообщил детям в рамках мероприятия "приведи ребёнка на работу" в Белом доме.

"Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо", — признался американский лидер.

При этом Байден ответил на большее количество вопросов при общении с детьми, чем сутками ранее, когда общался с журналистами после переговоров с лидером Южной Кореи.

Мероприятие прервалось, когда одна из девочек сказала: "Я слышала, вам пора в Овальный кабинет". Тогда лидер Белого дома ответил, что, если он не вернётся в офис, им "займётся секретная служба".