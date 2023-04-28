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28 апреля, 03:06

Байден признался, что больше выполняет приказы, чем отдаёт их

Президент США Джо Байден рассказал, что после назначения на пост больше выполняет приказы, а не отдаёт их. Об этом он сообщил детям в рамках мероприятия "приведи ребёнка на работу" в Белом доме.

"Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо", — признался американский лидер.

При этом Байден ответил на большее количество вопросов при общении с детьми, чем сутками ранее, когда общался с журналистами после переговоров с лидером Южной Кореи.

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Мероприятие прервалось, когда одна из девочек сказала: "Я слышала, вам пора в Овальный кабинет". Тогда лидер Белого дома ответил, что, если он не вернётся в офис, им "займётся секретная служба".

Ранее Лайф писал, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки — до 37%. Опрос проводился с 3 по 25 апреля, а его конец совпал по времени с официальным объявлением лидера Белого дома о планах вновь баллотироваться на должность главы государства.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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