Байден признался, что больше выполняет приказы, чем отдаёт их
Президент США Джо Байден рассказал, что после назначения на пост больше выполняет приказы, а не отдаёт их. Об этом он сообщил детям в рамках мероприятия "приведи ребёнка на работу" в Белом доме.
"Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо", — признался американский лидер.
При этом Байден ответил на большее количество вопросов при общении с детьми, чем сутками ранее, когда общался с журналистами после переговоров с лидером Южной Кореи.
Мероприятие прервалось, когда одна из девочек сказала: "Я слышала, вам пора в Овальный кабинет". Тогда лидер Белого дома ответил, что, если он не вернётся в офис, им "займётся секретная служба".
Ранее Лайф писал, что рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки — до 37%. Опрос проводился с 3 по 25 апреля, а его конец совпал по времени с официальным объявлением лидера Белого дома о планах вновь баллотироваться на должность главы государства.
Flickr / The White House