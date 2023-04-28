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28 апреля, 03:53

Делегация ООН встретилась с украинскими беженцами в Приморье

Делегация представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в России посетила Приморский край, где встретилась с украинскими беженцами. Об этом сообщает представительство МИД во Владивостоке в телеграм-канале.

"За четыре дня пребывания гости провели семинар для уполномоченных по правам человека в ДФО, посетили пункты временного размещения беженцев с Украины в Артёме и Врангеле, а также встретились с уже расселившимися людьми в Большом Камне", — сообщается в публикации ведомства.

Делегацию возглавляла замруководителя представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бренда Годдарт.

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Ранее в Подмосковье открылся первый "Центр ZOV", занимающийся поддержкой участников СВО на Украине и их семей. Центр рассчитан на 125 мест и оснащён современным оборудованием.

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Юлия Коновалова
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