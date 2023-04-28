Москвичей в пятницу ожидает первая гроза

Снижение температуры до плюс 16 градусов и местами гроза ожидается в Москве в пятницу, 28 апреля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

При этом дождь, который по прогнозу должен начаться в пятницу, продлится в ночь на субботу, а воздух похолодает до плюс четырёх.

Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим в столице и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности с 9 утра до 21:00.