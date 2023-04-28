КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 03:45

Москвичей в пятницу ожидает первая гроза

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы

Снижение температуры до плюс 16 градусов и местами гроза ожидается в Москве в пятницу, 28 апреля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

При этом дождь, который по прогнозу должен начаться в пятницу, продлится в ночь на субботу, а воздух похолодает до плюс четырёх.

Холодный фронт принесёт в Москву и область дожди с заморозками

Холодный фронт принесёт в Москву и область дожди с заморозками

Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим в столице и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности с 9 утра до 21:00.

А накануне, 27 апреля, Лайф писал, что Москва встала в десятибалльные пробки. Загрузка многих транспортных узлов была максимальной.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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