Россиянам объяснили плюс новых правил поверки счётчиков c 1 мая

Новые правила поверки счётчиков газа с 1 мая уменьшат вероятность переплаты и помогут выявить мошенников. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

"Одним из кошмаров собственника жилого помещения (как квартиры, так и дома) является безучётное потребление коммунальных ресурсов. Неважно, идёт речь о холодной и горячей воде или электроэнергии: платить придётся гораздо больше", — пояснила эксперт в интервью агентству "Прайм".

По словам Кудерко, с 1 мая 2023 года в отношении газовых счётчиков без встроенного программного обеспечения ужесточаются правила поверки. К примеру, если будут выявлены какие-либо признаки использования на счётчике магнитных устройств для изменения показаний, в отношении собственника будет составлен акт.