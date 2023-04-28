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28 апреля, 04:54

Россиянам объяснили плюс новых правил поверки счётчиков c 1 мая

Юрист Кудерко: Новые правила поверки счётчиков с 1 мая снизят риск переплаты

Новые правила поверки счётчиков газа с 1 мая уменьшат вероятность переплаты и помогут выявить мошенников. Об этом рассказала юрист Елена Кудерко.

"Одним из кошмаров собственника жилого помещения (как квартиры, так и дома) является безучётное потребление коммунальных ресурсов. Неважно, идёт речь о холодной и горячей воде или электроэнергии: платить придётся гораздо больше", — пояснила эксперт в интервью агентству "Прайм".

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По словам Кудерко, с 1 мая 2023 года в отношении газовых счётчиков без встроенного программного обеспечения ужесточаются правила поверки. К примеру, если будут выявлены какие-либо признаки использования на счётчике магнитных устройств для изменения показаний, в отношении собственника будет составлен акт.

Ранее Лайф рассказывал, как заставить коммунальщиков вернуть деньги за ошибку в расчёте ЖКУ. Вообще существует два типа ошибок, которые любят допускать некоторые управляющие компании: мнимые и расчётные.

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АГН "Москва" / Александр Авилов

Юлия Коновалова
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