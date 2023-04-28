КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 04:34

МЧС: Угроза перехода огня на населённые пункты в Курганской области снята

Угроза перехода огня на населённые пункты в Курганской области снята. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра", — сообщили в ведомстве.

Пожарные ликвидировали открытое горение в курганской деревне Логоушка

Пожарные ликвидировали открытое горение в курганской деревне Логоушка

Всего на борьбе с возгораниями в регионе занято 438 человек и 122 единицы техники. Также в пятницу в область прибыл самолёт-амфибия Бе-200 ЧС. Работа группировок и авиации (вертолёта Ми-8, самолётов Ил-76 и амфибии Бе-200 ЧС) спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах.

Напомним, природный пожар в Курганской области охватил шесть тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном округе. Предварительно, огонь возник из-за искры от проезжавшего тепловоза, попавшей на сухую траву.

Обложка ©

Кадр видео VK / ГУ МЧС России по Курганской области

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Курганская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров