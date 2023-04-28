МЧС: Угроза перехода огня на населённые пункты в Курганской области снята
Угроза перехода огня на населённые пункты в Курганской области снята. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
"В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра", — сообщили в ведомстве.
Всего на борьбе с возгораниями в регионе занято 438 человек и 122 единицы техники. Также в пятницу в область прибыл самолёт-амфибия Бе-200 ЧС. Работа группировок и авиации (вертолёта Ми-8, самолётов Ил-76 и амфибии Бе-200 ЧС) спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах.
Напомним, природный пожар в Курганской области охватил шесть тысяч квадратных метров. Возгорание произошло в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном округе. Предварительно, огонь возник из-за искры от проезжавшего тепловоза, попавшей на сухую траву.
Кадр видео VK / ГУ МЧС России по Курганской области