МЧС: Угроза перехода огня на населённые пункты в Курганской области снята

Угроза перехода огня на населённые пункты в Курганской области снята. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В регион прибыли дополнительные силы МЧС России — аэромобильные группировки из Челябинской и Тюменской областей и Уральского учебно-спасательного центра", — сообщили в ведомстве.

Всего на борьбе с возгораниями в регионе занято 438 человек и 122 единицы техники. Также в пятницу в область прибыл самолёт-амфибия Бе-200 ЧС. Работа группировок и авиации (вертолёта Ми-8, самолётов Ил-76 и амфибии Бе-200 ЧС) спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах.