КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 04:43

Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с народом России

Заявления американского посла в Москве Линн Трейси об отсутствии разногласий между США и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов", — написала Захарова в телеграм-канале.

При этом дипломат указала, что делается это руками режима, пришедшего к власти в результате госпереворота, вызванного действиями Америки.

Захарова указала на ложь в заявлении американского посла в Москве о российских журналистах

Захарова указала на ложь в заявлении американского посла в Москве о российских журналистах

Ранее в интервью газете "Коммерсант" Лин Трейси заявила, что американцы не считают россиян врагами. Она добавила, что Вашингтон никаким образом не хочет отменить народ России.

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T.me / Мария Захарова

Артур Лапсаков
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