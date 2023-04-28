Захарова ответила на слова посла США об отсутствии разногласий с народом России

Заявления американского посла в Москве Линн Трейси об отсутствии разногласий между США и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Народ России убивают по наводке Соединённых Штатов, на деньги Соединённых Штатов, из оружия Соединённых Штатов", — написала Захарова в телеграм-канале.

При этом дипломат указала, что делается это руками режима, пришедшего к власти в результате госпереворота, вызванного действиями Америки.