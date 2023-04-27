КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 20:36

Захарова указала на ложь в заявлении американского посла в Москве о российских журналистах

Захарова назвала любимым трюком США выдачу виз после истечения срока вылета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова американского посла в РФ Линн Трейси о том, что российские журналисты, которые должны были посетить Совбез ООН вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, могли отправиться в США "своим ходом" после получения виз.

"Не могли российские журналисты "полететь своим ходом", потому что прямых рейсов Москва – Нью-Йорк давно нет, по сомнительной милости американских властей, а с пересадками они добрались бы только к концу пребывания делегации Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Дипломат также отметила, что половина журналистов так и не получила разрешения на въезд в США. Остальным документы задержали, добавила она.

"Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, — любимый трюк американских властей.<…> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки. Фу", — заключила Захарова.

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Напомним, посол США в Москве Линн Трейси указывала на нечестность разговоров о том, что у представителей СМИ из России не было возможности осветить речь главы МИД Сергея Лаврова в ООН. По её мнению, у них не было препятствий для поездки в Штаты. Это заявление последовало после того, как Сергей Лавров пообещал учесть "непорядочное поведение" США с визами для журналистов.

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T.me / МИД России

Ольга Платонова
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