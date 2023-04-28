КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 06:18

Посла России вызвали в МИД Испании

El Confidencial: Посла России вызвали в МИД Испании из-за публикации в соцсетях

В МИД Испании вызвали российского посла Юрия Клименко. Об этом сообщает местная газета El Confidencial со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, поводом для встречи госсекретаря по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено и посла РФ в Мадриде послужила публикация российского диппредставительства в социальных сетях. Так, Морено попросила объяснений после размещения в твиттере посольства видео, связанного с конфликтом на Украине.

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Ранее Лайф сообщал, что в МИД РФ были вызваны послы трёх стран — США, Великобритании и Канады. Как уточнили в пресс-службе министерства, они обвиняются в "грубом вмешательстве" в дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу.

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Николь Вербер
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