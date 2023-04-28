Посла России вызвали в МИД Испании

В МИД Испании вызвали российского посла Юрия Клименко. Об этом сообщает местная газета El Confidencial со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, поводом для встречи госсекретаря по иностранным и глобальным делам Анхелес Морено и посла РФ в Мадриде послужила публикация российского диппредставительства в социальных сетях. Так, Морено попросила объяснений после размещения в твиттере посольства видео, связанного с конфликтом на Украине.