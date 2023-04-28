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28 апреля, 07:30

Вучич опроверг сообщения об ухудшении здоровья

Президент Сербии Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья

Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья. В беседе со "Sputnik Сербия" политик заявил, что сегодня отправиться в тур по стране.

"Я в порядке. Сегодня с 12:00 (11:00 мск) я отправляюсь в тур по Сербии", — сказал Вучич.

Планируется, что сербский лидер посетит Заечарский округ, а также выступит на летней сцене "Врело" в Сокобане.

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Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, сербские СМИ сообщили о том, что Вучича якобы экстренно госпитализировали. Причины этого не назывались. По данным телеканала B92, политик обратился за медицинской помощью накануне вечером, но не в Военно-медицинскую академию, как обычно бывает в подобных случаях.

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ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic

Никита Никонов
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