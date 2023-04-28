Вучич опроверг сообщения об ухудшении здоровья

Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья. В беседе со "Sputnik Сербия" политик заявил, что сегодня отправиться в тур по стране.

"Я в порядке. Сегодня с 12:00 (11:00 мск) я отправляюсь в тур по Сербии", — сказал Вучич.

Планируется, что сербский лидер посетит Заечарский округ, а также выступит на летней сцене "Врело" в Сокобане.