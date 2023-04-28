Вучич опроверг сообщения об ухудшении здоровья
Президент Сербии Вучич опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья
Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщения об ухудшении своего здоровья. В беседе со "Sputnik Сербия" политик заявил, что сегодня отправиться в тур по стране.
"Я в порядке. Сегодня с 12:00 (11:00 мск) я отправляюсь в тур по Сербии", — сказал Вучич.
Планируется, что сербский лидер посетит Заечарский округ, а также выступит на летней сцене "Врело" в Сокобане.
Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, сербские СМИ сообщили о том, что Вучича якобы экстренно госпитализировали. Причины этого не назывались. По данным телеканала B92, политик обратился за медицинской помощью накануне вечером, но не в Военно-медицинскую академию, как обычно бывает в подобных случаях.
ТАСС / AP Photo / Darko Vojinovic