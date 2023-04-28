Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали, пишут СМИ

Напомним ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у лидера другой страны. 25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. По официальной информации, политик подхватил желудочный грипп. Также появились слухи, что Эрдоган якобы перенёс инфаркт, однако власти Турции их опровергают. Накануне он впервые появился на публике, но только на видео во время церемонии открытия АЭС "Аккую".