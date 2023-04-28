КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 05:40
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Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали, пишут СМИ

B92: Президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован

Президент Сербии Александр Вучич экстренно доставлен в больницу. Об этом сообщает местный портал B92.

"Президент Сербии <...> был экстренно доставлен в больницу", — сообщили журналисты.

Причины госпитализации и состояние политика не уточняются.

Вучичу 53 года. Пост президента Сербии он занимает с 1 июня 2017-го.

Врач высказался о "маске смерти" на лице Эрдогана на первом видео после внезапной болезни

Врач высказался о "маске смерти" на лице Эрдогана на первом видео после внезапной болезни

Напомним ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у лидера другой страны. 25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. По официальной информации, политик подхватил желудочный грипп. Также появились слухи, что Эрдоган якобы перенёс инфаркт, однако власти Турции их опровергают. Накануне он впервые появился на публике, но только на видео во время церемонии открытия АЭС "Аккую".

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ТАСС / EPA

Никита Никонов
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