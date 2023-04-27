Врач высказался о "маске смерти" на лице Эрдогана на первом видео после внезапной болезни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике бледным, исхудавшим, но без "маски смерти" на лице, поэтому вряд ли он пережил инфаркт. Об этом сказал Лайфу врач-терапевт Андрей Звонков, изучив состояние политика на видео его первого появления на публике после внезапной болезни и слухов об инфаркте.

"По внешнему виду ни на какой инфаркт он не тянет, но, с другой стороны, хотелось бы речь его услышать, как он говорит, а то он сидит только и улыбается. Ну мало ли... Палочкой его подпёрли — и сидит он улыбается. То есть тоже нельзя так сказать по одному внешнему виду, по портрету. То, что у него не "маска смерти", это однозначно, а уж что там у него внутри — бог его знает", — говорит врач.