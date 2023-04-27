Врач высказался о "маске смерти" на лице Эрдогана на первом видео после внезапной болезни
Врач Звонков не увидел "маски смерти" и признаков инфаркта у Эрдогана
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Обложка © Телеграм-канал "Кремль. Новости"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике бледным, исхудавшим, но без "маски смерти" на лице, поэтому вряд ли он пережил инфаркт. Об этом сказал Лайфу врач-терапевт Андрей Звонков, изучив состояние политика на видео его первого появления на публике после внезапной болезни и слухов об инфаркте.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи принял участие в открытии АЭС. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"
"По внешнему виду ни на какой инфаркт он не тянет, но, с другой стороны, хотелось бы речь его услышать, как он говорит, а то он сидит только и улыбается. Ну мало ли... Палочкой его подпёрли — и сидит он улыбается. То есть тоже нельзя так сказать по одному внешнему виду, по портрету. То, что у него не "маска смерти", это однозначно, а уж что там у него внутри — бог его знает", — говорит врач.
По его словам, и на болеющего желудочным гриппом Эрдоган плохо похож. Врач предположил, что прервать прямой эфир турецкий лидер мог по многим причинам: закружилась голова, затошнило, произошла кратковременная остановка сердца и другое. В любом случае, раз пришлось остановить трансляцию, на это были веские причины, добавил собеседник Лайфа.
Напомним, 25 апреля Эрдоган был вынужден внезапно прервать интервью в прямом эфире из-за плохого самочувствия. По официальной информации, турецкий лидер подхватил желудочный грипп. Также появились слухи, что Эрдоган перенёс инфаркт, однако власти Турции их опровергают. Сегодня президент впервые появился на публике, но только на видео во время церемонии открытия АЭС "Аккую".