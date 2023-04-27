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27 апреля, 14:39

Путин договорился с Эрдоганом об углублении взаимодействия в экономике и торговле

Путин заявил о принципиальных договорённостях, достигнутых с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин договорился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о развитии двусторонних отношений, главное в которых — углубление взаимодействия в экономике и торговле.

В ходе церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую" глава государства рассказал о содержании телефонного разговора с Эрдоганом. По его словам, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, также на повестке дня были и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. Путин отметил, что был достигнут целый ряд "принципиально важных совместных договорённостей".

"Главное — мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга", — заявил президент РФ.

Путин назвал строительство АЭС в Турции одним из крупнейших совместных проектов

Путин назвал строительство АЭС в Турции одним из крупнейших совместных проектов

Напомним, сегодня, 27 апреля, перед запуском АЭС "Аккую" между российским и турецким лидерами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в строительство электростанции. Известно, что политики коснулись ситуации на Украине, а также реализации зерновой сделки, в частности, глава Турции предложил созвать рабочую группу по этому вопросу.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер
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