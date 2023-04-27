Путин договорился с Эрдоганом об углублении взаимодействия в экономике и торговле

Президент России Владимир Путин договорился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о развитии двусторонних отношений, главное в которых — углубление взаимодействия в экономике и торговле.

В ходе церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую" глава государства рассказал о содержании телефонного разговора с Эрдоганом. По его словам, помимо сотрудничества в сфере мирного атома, также на повестке дня были и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений. Путин отметил, что был достигнут целый ряд "принципиально важных совместных договорённостей".

"Главное — мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга", — заявил президент РФ.