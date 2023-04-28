Вспомнив эти 9 телепередач из СССР, вы точно захотите вернуться назад в прошлое

В 1961 году на экраны вышел первый выпуск "Клуба весёлых и находчивых" — одной из старейших телепередач, которую смотрели в далёком прошлом наши родители, бабушки и дедушки. Решили вспомнить, а какие ещё программы показывали по телевизору в Советском Союзе.

1. "Утренняя почта"

Программа "Утренняя почта" с Юрием Николаевым. Кадр из видео © YouTube / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Первоначально передача называлась "По письмам телезрителей", но уже через год её переименовали в "Утреннюю почту". Она выходила по воскресеньям в десять утра. Ведущим в основном был Юрий Николаев. Однако мало кто помнит, что помимо него программу вели ещё дикторы ЦТ, актёры, отечественные и зарубежные исполнители. Например, Александр Ширвиндт, Клара Новикова, Алла Пугачёва, София Ротару и другие. Суть программы состояла в том, чтобы читать письма телезрителей и ставить по их просьбе ту или иную песню. Популярность "Утренней почты" была невероятной, в её адрес шли мешки корреспонденции. Как-то Николаев даже признавался, что программу снимали не по этим письмам, иначе в эфире звучали бы всегда одни и те же исполнители. Передача закрылась в 2020 году. Однако в 2022-м её вернули на экраны. А ведёт её сейчас Николай Басков.

2. "Утренняя звезда"

Телепередача "Утренняя звезда" с Юрием Николаевым. Фото © ТАСС / Александр Шогин

Выходила на Первом канале с 1991 по 2002 год, а потом ещё год на ТВЦ. Ещё одна утренняя передача с Юрием Николаевым, помогающая раскрывать юные таланты. Отбирали детей для участия в ней во всех российских регионах. По подсчётам, около 80 тысяч ребят пробовали попасть в "Звезду" за всё время её существования. Многие из популярных артистов впервые спели именно в этой телепередаче. Например, Алексей Чумаков, Валерия, Сергей Лазарев и Влад Топалов, Пелагея, Прохор Шаляпин и многие другие.

3. "Клуб путешественников"

Программа "Клуб путешественников". Юрий Сенкевич с обезьяной Сафи. Фото © Фотохроника ТАСС

"Клуб кинопутешествий", как первоначально называлась программа, выходил с 1960 года. И его целью было популяризировать туризм и путешествия. Первоначально выпуски шли раз в месяц в прямом эфире длительностью в час. Рассказывалось в них о достопримечательностях союзных республик Советского Союза, о зарубежных странах. Всего вышло более двух тысяч серий. 1985-м передачу даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса как старейшую в СССР. Начиная с 1973 года она достигла особой популярности, тогда ведущим стал Юрий Сенкевич, врач и участник экспедиций. Он приглашал к себе всемирно известных путешественников и исследователей. Сенкевич был ведущим "Клуба" последние 30 лет существования передачи.

4. "В мире животных"

"В мире животных" с Николаем Дроздовым. Фото © ТАСС / Эмиль Матвеев

Часть сюжетов "Клуба путешественников" была посвящена фауне. В 1968 году их решили перенести в отдельную программу "В мире животных". Основателем передачи и первым ведущим стал артист Александр Згуриди. А через два года в неё пришёл Николай Дроздов, доктор биологических наук и академик РАЕН. Первоначально программа состояла только из документальных западных фильмов и животных планеты. Но позднее стали снимать и обитателей советских заповедников. А первые минуты передачи начинались в студии.

5. "Очевидное – невероятное"

Редактор телепередачи "Очевидное – невероятное" Лев Николаев и ведущий передачи Сергей Капица в студии. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Научно-популярная программа выходила с 1973 по 2012 год. Первый выпуск передачи назывался "Космос". Ведущим был Сергей Капица, учёный-физик, профессор. А придумал её Лев Николаевич Николаев, физик, лимнолог и журналист. В ней рассказывалось о науке и её достижениях, освещались проблемы различных областей, выдвигались версии будущего прогресса. Интересным моментом передачи было то, что она совсем никак не касалась политики. Основной упор в ней делался именно на науку как часть культуры. Смотрели "Очевидное – невероятное" по большей части интеллигенция и студенты, а также интересующиеся наукой школьники. Закрыта передача была после смерти Сергея Капицы.

6. "Взгляд"

Владислав Листьев (справа) с творческой группой информационно-музыкальной программы "Взгляд". Фото © ТАСС / Олег Иванов

Информационно-развлекательная передача выходила с 1987 года. Хотя цензура ещё существовала, журналисты "Взгляда" были одними из первых, кто начал говорить правду относительно положения в стране. Такая позиция и честность буквально изменили мнение людей о телевидении. Программа шла в прямом эфире из студии по вечерам пятницы. В ней также показывались зарубежные музыкальные клипы. Можно сказать, это была единственная возможность отечественного зрителя увидеть иностранных исполнителей, поэтому передача была крайне популярной не только у интересующихся политикой, но и у простых обывателей. Ведущих было много, все талантливые и смелые журналисты, одним из них являлся Владислав Листьев. "Взгляд" очень раздражал тогдашнее правительство. Ведь основным контентом были сюжеты на злободневные темы, приправленные личным мнением ведущих о происходящем в СССР и за границей. В апреле 2001-го программа закрылась, по официальной версии, из-за снизившихся рейтингов.

7. "Кабачок "13 стульев"

Первая юмористическая программа "Кабачок "13 стульев", 1974 год. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Эстрадно-развлекательная юмористическая телепередача. Выходила начиная с 1966-го и по 1980-й. Выпуски снимались в студии, обстановка в ней была стилизована под польское кафе. Вели программу сразу несколько артистов, большинство из Московского театра сатиры. Они изображали завсегдатаев кабачка. Это был первый опыт юмористической программы на телевидении, который пришёлся по душе советскому телезрителю. Так как по сценарию герои кабачка находились в Польше, то имели возможность покритиковать власть. Ведь таким образом их замечания касались не советского, а польского правительства. Кстати, поляки на это в обиде не были, так как шутки для "Кабачка" заимствовались из юмористических журналов Польши и других стран.

8. "Служу Советскому Союзу"

Заставка телепередачи "Служу Советскому Союзу". Фото © Wikipedia / Центральное телевидение

Передача "о воинах и для воинов" выходила еженедельно и длилась один час. Она была рекомендована Главным политическим управлением Советской армии и флота. В каждой воинской части выделялось отдельное время в распорядке дня для просмотра программы. В ней показывались интервью, репортажи и выступления с участием военных. Съёмочная группа посещала разные части и гарнизоны советских войск, рассказывала о боевой и политической их подготовке. Вот только не все руководители военных учреждений воспринимали присутствие репортёров на своей территории позитивно. Хотя передача создавалась для армии, постепенно стала популярна и среди обычных зрителей. Они отправляли в редакцию программы просьбы показать те или иные военные песни в исполнении конкретного певца. С распадом СССР "Служу Советскому Союзу" исчезла.

9. "Зов джунглей"

"Зов джунглей" с Сергеем Супоневым. Фото © ТАСС / Виктор Борисов

И хотя детская передача "Зов джунглей" родилась уже после распада СССР, мы не можем о ней не упомянуть. Выходили серии каждую неделю с 1993 по 2000 год. Первым и основным её ведущим был Сергей Супонев, который одновременно выступал и продюсером программы. В 1999-м "Зов джунглей" был удостоен премии ТЭФИ. Участники делились на две команды по четыре человека: "Хищники" и "Травоядные". Они выполняли разные задания, которые менялись от выпуска к выпуску. "Травоядные" в награду за победу получали искусственный банан, а "Хищники" — кость. В 2000-м Супонев решил закрыть программу. Причиной называлась невозможность обновить её формат.